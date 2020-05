100 km autour de Rouen

C'est sans doute le moment de vous s'intéresser à votre région. Depuis lundi 11 mai, jour du déconfinement, les Français sont autorisés à sortir de chez eux et à se déplacer jusqu'à 100 km à vol d'oiseau de leur domicile. Que peut-on faire dans un rayon de 100 km autour de chez soi ? Après Marseille et Nantes, c'est autour des habitants de Rouen de se laisser guider par nos correspondants.



