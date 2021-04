1er avril : des centaines de cartes avec blagues et défis semées à Montpellier

En ce 1er avril, une étrange chasse a fait son apparition dans les rues de Montpellier. Près de 1.000 cartes avec blagues et défis ont été disséminées un peu partout en ville, ce qui explique le comportement quelque peu "étrange" de certains habitants.

Dans le reportage en tête de cet article, deux jeunes parcourent la rue à cloche-pied. "C’est fatiguant, mais on s’est surpassés. Grâce à l’esprit d’équipe, on a réussi", affirme très sérieusement l’un d’eux. D’autres ont un langage curieux et poussent des cris d’animaux ou se prennent encore pour des cloches de Pâques. L’imitation est réussie, mais les jeunes comptent bien s’entraîner. "Je pense qu’on a été pris un peu de court, mais si on s’entraîne on pourra revenir l’année prochaine et on sera meilleur", affirme le jeune homme.