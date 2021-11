VIDÉO - 2000 camions par jour : une petite commune de l'Eure en guerre contre les traversées de poids lourds

Les habitants de Saint-Ouen-de-Thouberville n’en peuvent plus. De jour comme de nuit, le passage des camions est incessant dans le village. "On a été obligé de mettre un sas dans notre entrée. On avait l'impression que les camions rentraient dans la cuisine", témoigne une riveraine dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "Je passe rarement à pied parce que c’est vite fait, on peut se trouver happé", ajoute une autre.