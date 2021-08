25e édition des "Gens d'ici" à Jussac, un spectacle assuré par des bénévoles

Au premier abord, on s'attendait à assister à un spectacle plutôt calme. Alors, la surprise allait très vite être de taille. Mais avant que les 500 spectateurs n'en prennent ainsi plein les yeux, c'était une tout autre histoire qui s'est écrite bien plus tôt à la nuit tombée. Sur le parking, nous faisons la connaissance d'André, l'un des 250 bénévoles du soir. Après 45 minutes à placer les voitures, il est grand temps pour lui de revêtir sa tenue de spectacle en devenant le forgeron du jour.

À 22 heures précise, le spectacle commence et les lumières illuminent ce village du Cantal reconstitué par les bénévoles. Durant deux heures, c'est toute la vie rurale du début du XXe siècle qui est mise en scène. "C'est une aventure humaine extraordinaire. On se retrouve tous les étés toujours avec le même enthousiasme et la même envie", confie Jacqueline, bénévole. Des scènes de vie et des souvenirs, les uns après les autres, 150 comédiens se succèdent pour partager un bout de leur histoire. Savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est, ces "Gens d'ici" sont décidément des gens bien.