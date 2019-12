Condamnés à 60.000 euros d’amende pour l’odeur de leurs cochons

"L’odeur n’est pas excessive. Ça sent la ferme, quoi !", constate, amer, Romaric Delvac, éleveur de cochons à Aniche dans le Nord. Il vient d’être condamné à verser 60.000 euros à ses voisins. Ces derniers avaient porté plainte il y a trois ans pour "troubles anormaux". En cause, l’odeur et le bruit des 84 cochons de l’exploitation voisine.

Le couple Delval est alors condamné à déplacer le hangar où sont les cochons. Et ce, dans un délai de 4 mois. "Nous n’avons jamais contesté la décision de justice, de toutes façon, on ne peut jamais aller contre la justice", explique Nathalie Delval, qui regrette juste un délai beaucoup trop court pour régulariser la situation.