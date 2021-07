Bordeaux : à 71 ans, il rachète la boucherie qu'il avait vendue en 1986

Dans cette aventure, Antoine n'est pas seul. Il a proposé à son meilleur ami Philippe Guermeur, lui aussi retraité, de le rejoindre derrière le comptoir. Cet ancien restaurateur a tout de suite accepté. "La semaine de sept dimanches, on l’a vécue tous les deux pendant un certain temps. C’est bien, sauf que chaque jour se ressemble, on retrouve les mêmes personnes et le lien social ou la rencontre nouvelle nous manquaient à tous les deux", explique-t-il.

Combien de temps encore les deux amis garderont-ils le tablier ? "Tant qu’on peut le faire on le fera, ça peut aller loin", répond Antoine. Vivre le plus tard possible de sa passion, c'est tout le bien qu'on lui souhaite.