A Bidart, deux champions du monde initient les vacanciers à la Cesta Punta

Dans leur atelier à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), Jon et Patxi Tambourindeguy fabriquent et réparent les chisteras et les pelotes avec un processus bien précis. Mais les deux frères ne sont pas qu'artisans, ils sont aussi champions du monde de Cesta Punta. Cet été, entre le Championnat de France et le tournoi international à Saint-Jean-de-Luz, leur rythme est assez intense. Malgré cela, ils trouvent le temps d'initier les vacanciers à la discipline.



