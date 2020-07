A Blois, l'île aux castors révèle ses secrets au soleil couchant

A quelques mètres du centre-ville de Blois (Loir-et-Cher) se trouve un écrin de nature où le castor règne en maître. Avec la chaleur, la visite crépusculaire de l'île aux castors est très prisée. Vers 20 heures, c'est à bord d'une embarcation que les touristes longent la Loire à l'affût du moindre mouvement. En attendant le ballet des castors, on en apprend plus sur les habitudes bûcheronnes et la vie de ces rongeurs. Une fois de sortie, ces derniers offrent une expérience inoubliable.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.