A la campagne, l'autopartage communal facilite les déplacements

Les transports en commun se font rares ou sont inexistants en zones rurales. Pour y remédier, de plus en plus de communes mettent à la disposition de leurs habitants des services d'autopartage avec des chauffeurs bénévoles. A Etival-lès-le-Mans, dans la Sarthe, ces voitures électriques communales permettent aux usagers de se déplacer facilement, notamment pour faire leurs courses ou pour se rendre à des rendez-vous médicaux.

En deux ans, dix communes autour du Mans ont adopté le même dispositif. "Une famille est venue me dire : on a vu le dispositif, c’est fonctionnel, ça nous plait. On n’achète pas une seconde voiture. On utilisera ce service là", se félicite Emmanuel Franco, le maire divers droite d'Etival-lès-le-Mans.