À la découverte d'un vignoble rare en Anjou

Chaque année à l'automne, des vignerons espèrent retrouver le soleil et la brume matinale. C'est un moment magique et une météo idéale pour produire un vin liquoreux millénaire. Et tout part de grains bonifiés par le temps. Ici, on récolte un raisin pourri, un don de la nature que connaît bien Marie Guégniard. Sa famille arpente ces coteaux depuis huit générations. C'est la première récolte de cette jeune vigneronne depuis 2018.