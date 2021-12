À la découverte d'une entreprise française qui produit des laines d'exception

Jean-Louis Brun, directeur général de la manufacture Brun de Vian-Tiran à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), choisit avec soin les plus belles laines du monde. Il garde des centaines de stocks dans son entrepôt. Dans les ateliers de sa manufacture, la laine devient l'objet d'une chorégraphie millimétrée et en guise de musique la cadence des machines à tisser. Un peu plus tard, Vincent Durand, laineur, entre en piste. Son métier consiste à surveiller l'échardonnage. La machine gratte l'étoffe pour révéler la douceur et la délicatesse du mohair.