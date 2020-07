À la découverte de l'arrière-pays niçois : la vallée des Merveilles

La vallée des Merveilles du massif du Mercantour est de toute beauté. Minérale et verdoyante, elle cache un trésor : entre 2.000 et 2.900 mètres d'altitude se trouvent en effet 40.000 gravures rupestres, dont les plus anciennes ont plus de 3.000 ans. Accompagnés d'un guide, découvrons ce monument historique tout en faisant de la randonnée.