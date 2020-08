À la découverte de la Bourgogne et de ses tuiles colorées

Typiques de la région de Bourgogne, les toitures colorées sont faites de tuiles en terre émaillée. Un savoir-faire que quelques artisans entretiennent avec passion. Pour le peintre Bernard Roux, chaque tableau est une nouvelle découverte même si son pinceau a déjà effleuré un grand nombre de bâtiments bourguignons. Depuis plus de 150 ans, la famille Laurent façonne des tuiles avec le même procédé. Et les secrets de fabrication se transmettent depuis quatre générations.



