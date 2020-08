À la découverte de la Bourgogne : les Anis de Flavigny

Bien qu'il ait traversé de nombreux pays, le bonbon à l'anis n'est fabriqué qu'à un seul endroit au monde, Flavigny-sur-Ozerain, et ce, depuis sa création. Dans l'atelier du village, on fabrique près de 235 tonnes de bonbons par an. Les secrets de fabrication sont jalousement gardés. La production n'a jamais quitté l'abbaye de Flavigny et d'anciens ateliers de conditionnement sont encore en l'état. Les touristes peuvent en faire la visite et découvrir l'histoire de ces mythiques petits bonbons.