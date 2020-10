A la découverte de la centrale souterraine de la vallée de la Romanche

Entièrement automatisée, la centrale souterraine de Romanche est hors normes et respectueuse de l'environnement. Un simple clic suffit pour la démarrer et ses turbines fournissent de l'électricité à 260 000 foyers. Sa construction a nécessité dix ans de travaux et 400 millions d'euros d'investissement. Après ce chantier, EDF va devoir accélérer sa conversion à l'énergie verte en augmentant sa production hydraulique d'un gigawatt d'ici 2030. Un objectif difficilement réalisable.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.