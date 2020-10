A la découverte de la Chartreuse : le plateau des Petites Roches

Découvrons un paysage exceptionnel du haut d'un funiculaire construit il y a près d'un siècle. A travers une extraordinaire ascension au milieu des falaises abruptes, explorons ensemble le massif de la Chartreuse, notamment les merveilles du plateau des Petites Roches. Avec une pente à 83%, la plus raide d'Europe, c'est un panorama impressionnant qui s'offre sous nos yeux.



Le funiculaire pour explorer la montagne a été construit il y a 100 ans. Il servait à transporter les ouvriers et les habitants jusqu'au village de Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère). Cette vieille machine robuste avale 700 mètres de dénivelé en moins de 20 minutes, le temps nécessaire pour admirer le paysage. A l'arrivée, à 1 000 mètres d'altitude, au-dessus des nuages se dévoile l'un des plus beaux sites de vol libre du pays. Laissez-vous emporter par ce grand vide et ce grand frisson le temps d'un vol en parapente.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.