À la découverte de la Corse : le phare de Senetosa

Le phare de Senetosa est devenu l'un des gîtes les plus courus des randonneurs et des plaisanciers en Corse. Après leur marche, impossible de résister à la tentation de baignade dans les eaux limpides. Direction le refuge du phare qui est devenu un musée retraçant la vie du bâtiment construit il y a plus de 130 ans. Chacune des tours de quinze mètres de haut a une fonction précise. Si l'une porte la lanterne donnant le feu blanc à éclat, l'autre a des écrans rouges pour signaler le danger.



