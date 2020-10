À la découverte de la forêt extraordinaire de Saou dans la Drôme

C'est un vaisseau de pierre, surgi de la terre il y a 85 millions d'années. La forêt de Saou est repliée sur elle-même comme une île, et qui soulève à ses extrémités des immenses vagues de calcaire au-dessus des plaines du Diois. Depuis 20 ans, Laurent Flénet veille sur ce trésor. Eco-garde pour le département de la Drôme, il tient à nous montrer ce que les scientifiques appellent "un synclinal perché". Autrefois, les montagnes se sont formées par sédimentation et les roches se sont plissées suite à des déformations géologiques.



Des randonneurs ont marché plus de trois heures pour admirer cette forêt de 2 500 hectares à la biodiversité foisonnante. Si elle attire aujourd'hui des promeneurs de toute la région, la forêt de Saou est restée longtemps impénétrable. En effet, les paysans du Moyen Âge ont redouté des sorcières maléfiques et des loups affamés. Au cœur de la forêt, les visiteurs ont la surprise de découvrir une ancienne auberge construite en 1934 par l'architecte Paul Boyer.



