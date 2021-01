À la découverte de la Lozère : sur les traces de la Bête du Gévaudan

Il était une fois, une terre rude au climat froid était tourmentée par une bête aux longues dents, mangeuse d'hommes. Les registres paroissiaux en sont encore les témoins. Au Gévaudan (Lozère), ce n'est pas un conte pour enfants. À partir de 1764, une bête rode et tue. En trois ans, elle fait une centaine de morts, des femmes et des enfants, et plus de 300 blessés. Très vite, tout le pays parle de cette bête. À 1 200 mètres d'altitude se trouve le château de la Baume. C'est ici que sont accueillis les dragons et où l'armée est déployée pour mettre fin à la menace.