À la découverte de la maison illuminée aux couleurs de Noël à Carling

Pour apporter toute cette magie, Claus travaille toute l'année. Ici, la moitié des décorations est artisanale. On peut par exemple voir une banquise plus vraie que nature avec ses ours polaires au bord de l'océan Arctique. Une mise en scène réfléchie il y a bien longtemps. Cette maison par ailleurs, Claus l'a achetée clé en main. Il l'a choisi et l'a aménagé juste pour Noël. Alors en décembre, sa résidence se métamorphose.