A la découverte de la pêche du corégone dans les Vosges

Un bateau de pêche au milieu des sapins vosgiens, c'est un peu surprenant mais rien d'inhabituel au pays du lac de Pierre-Percée (Meurthe-et-Moselle). Le lieu est incontournable pour tous les pêcheurs aguerris et bien équipés. Michel et Agostino vont passer toute une journée sur ce lac artificiel niché à 400 mètres d'altitude. Tout au long des 32 kilomètres de berges, il n'y a pas une seule habitation. Une nature préservée propice à la pêche au corégone. Ce poisson ne vit que dans les eaux pures, profondes et froides des lacs de montagnes.

Le corégone attire à Pierre-Percée des pêcheurs de tout le Grand Est, surtout au printemps lorsque le lac est encore calme. Yannick vient d'Alsace régulièrement pour se confronter à cette pêche particulière. "Il rend fou ce poisson, on ne sait pas où le chercher", raconte-t-il. Mais lorsqu'on en attrape un, on le garde et on le cuisine. Chez Agostino, c'est son épouse qui prépare les corégones. Oignon, échalote, persil, un peu de sel et le tout dans la poêle.