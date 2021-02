A la découverte de la station des Rousses dans le Jura, le paradis des skieurs de fond

On empreinte rarement le chemin de la petite Laponie, c'est le nom d'une piste de ski de fond située sur le domaine des Rousses (Jura). Un parcours bien connu des Jurassiens qui se glissent entre les sapins avec ferveur. "C'est formidable ! De beaux paysages, du soleil, de la neige fraîche d'hier, on vient tous les ans et on ne s'en lasse pas", lance une skieuse.