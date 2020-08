A la découverte de la tradition des Mounaques de Campan

Chaque été, les Mounaques, de grandes poupées de paille, sont déconfinées. La tradition remonte au XIXème siècle. Elles étaient installées devant la porte des jeunes mariés quand l'époux n'était pas du goût des villageois. Toute l'année, des bénévoles se retrouvent dans un atelier pour retaper les anciennes Mounaques et créer des nouvelles. Cette année, on compte 160 poupées exposées tout l'été à Campan.



