A la découverte de Mini World Lyon à Vaulx-en-Velin

Situé à Vaulx-en-Velin, Mini World Lyon est le plus grand parc miniature du pays. Ici, les locomotives à vapeur, les TGV et les trains marchandises voyagent à travers des paysages féeriques en miniature. Ce parc de 3 000 m² a été créé il y a cinq ans par Richard Richarté, un entrepreneur passionné de modélisme. Pour le fabriquer, il s'est inspiré des parcs miniatures en Allemagne. Il s'est également entouré d'une équipe de passionnés pour mener à bien son projet.



