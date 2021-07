A la découverte des Cévennes en mobylette

Pour 65 euros la journée, Aurélie et Léo, 22 ans, ont choisi la mobylette pour découvrir les Cévennes ardéchoises, un périple de 60 km de village en village. "C'est génial, ça permet vraiment d'atteindre les petits hameaux isolés", "On a le choix de s'arrêter et de ne pas s'arrêter, de faire une petite pause sur un banc et admirer le paysage. Franchement, c'est parfait", confient-ils.