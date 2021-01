À la découverte des jardins suspendus de Marqueyssac en Dordogne

Comme chaque jour, en fin de matinée, la brume disparaît sur la vallée de Dordogne. Il fait à peine plus de 0 °C, mais les coups de cisaille réchauffent les jardiniers. Ces hommes sont aux petits soins pour les buis du domaine de Marqueyssac, des œuvres d'art végétal aux formes géométriques plus que centenaires. L'avantage avec ces plantes, c'est qu'elles restent vertes toute l'année. Sur six kilomètres de promenade, la forêt de chênes, elle aussi, a besoin d'être entretenue. Et avec 200 000 visiteurs par an, les équipes ne doivent rien laisser au hasard.