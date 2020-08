À la découverte des joyaux de la Loire

Le Val de Loire est la plus grande concentration de châteaux de l'Hexagone. On y retrouve plus de mille. Chaque année, dix millions de visiteurs viennent dans la région. Des habitants passionnés qui font de la Loire une destination de plus en plus prisée, mais aussi des adeptes du patrimoine et d'une nature enchanteresse qui se découvrent au fil de l'eau.



En effet, la Loire est aussi le plus long fleuve du pays, avec ses mille kilomètres de rive allant des monts de l'Ardèche jusqu'à son embouchure près de Nantes. Ses bords se réinventent grâce au boom du tourisme à vélo, aux chefs étoilés qui réhabilitent les poissons du fleuve, et aux jeunes châtelains qui n'hésitent pas à bousculer les traditions.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.