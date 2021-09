A la découverte des lacs Merlet, un coin de paradis en Savoie

Le lac Merlet se loge dans un cirque glaciaire, à 2 449 mètres d'altitude. Il est dit que c'est l'un des lacs les plus profonds du parc de la Vanoise. On avoisine les 25 mètres, soit l'équivalent d'une piscine en profondeur. Un peu plus bas, un couple contemple un autre lac. "C'est un peu le paradis, on est seul au monde", confie-t-il. C'est aussi ce qui a séduit Corine, il y a douze ans. Chaque été, elle vient habiter dans ce refuge pour accueillir les randonneurs de passage et profiter de ce cadre de vie. Avant de redescendre dans la vallée, on est passé chez Bernard, le dernier agriculteur de Courchevel.