À la découverte des moulins de la Mer de Glace

C'est une invitation au voyage pour explorer les entrailles du plus grand glacier français. Des trous immenses formés naturellement par la fente des glaces. Ce phénomène a été découvert il y a 120 ans par un grand alpiniste français. Pour atteindre ceux de la Mer de Glace, il faut au moins trois heures d'ascension depuis Chamonix. Pour les alpinistes, ces "moulins" restent un terrain de jeu unique, mais de plus en plus fragile.



