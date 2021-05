À la découverte des secrets et curiosités des rues de Morlaix, dans le Finistère

Vu d'en haut, au pied du gigantesque viaduc s'étend le plus vieux quartier de Morlaix. Il faut parcourir ses ruelles anciennes pour remonter le temps. On y découvre toute l'histoire d'une ville et des maisons typiques à pans-de-bois. Le Ty Coz est l'un des lieux les plus emblématiques. Elle date du XVe siècle et il a fallu trois générations pour la construire.