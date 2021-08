A la découverte du dernier fabricant de parapentes de France

Les parapentes sont conçus à seulement quelques kilomètres au pied des Pyrénées. C'est à Soulom (Hautes-Pyrénées) que se trouve le dernier fabricant du pays. Tout y est fait à la main, à commencer par la création de la voile. Au total, entre la découpe, la couture et l'assemblage, il faut plus de 80 heures de travail. Fabriquer un parapente est donc plus long qu'une voiture, de quoi expliquer le prix : entre 1 800 et 4 500 euros.

La pratique du parapente séduit de plus en plus. Chaque année, l'entreprise produit près de 300 pièces. Pour ne prendre aucun risque, toutes sont systématiquement testées et c'est Jean-Marie Bernos, le patron, qui s'en charge. Il vérifie chaque couture et teste les freins. Une grande responsabilité, mais il connaît sa chance : vivre de sa passion et préserver un savoir-faire désormais unique dans le pays.