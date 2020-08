À la découverte du glacier du Grand Méan, un air de Patagonie

Des randonneurs en quête de dépaysement suivent les pas de Daniel Anselmet, guide de haute-montagne en Savoie. Malgré un passage qui s’affiche difficile, ils se sont rendus au refuge des Évettes, situé à 2 590 mètres d’altitude. C’est un bâtiment rustique, gardé cinq mois de l’année par Pierre Grange. Il sait tout faire : cuisinier, homme de ménage, responsable du logement et de la maintenance. Le refuge accueille 32 personnes chaque soir cet été. Plus haut, à 2 876 mètres d’altitude, un environnement minéral laisse apparaître le glacier du Grand Méan. Il s’agit d’une impressionnante falaise de glace plongeant dans les eaux du lac. Ce spectacle inoubliable est digne des grandes expéditions. En 60 ans, avec le réchauffement climatique, le glacier a reculé d’au moins 500 mètres.



