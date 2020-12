À la découverte du jardin illuminé de Germain Ducôté à Charnay-lès-Mâcon

Dans la nuit sombre de décembre, il est un jardin féérique où règne l'imagination à Charnay-lès-Mâcon. Cet endroit séduit les enfants depuis plus d'une dizaine d'années. Derrière cette petite tribu de pères Noël se cache Germain Ducôté, un agriculteur à la retraite qui a gardé son âme d'enfant. Pour préparer ce spectacle, cet as de la récupération y passe des journées entières. Luge, train, grille de congélateur... il regorge d'idées pour décorer son jardin. Plus de 14 000 lumières pour apporter un peu de joie et de chaleur dans ce village de Bourgogne.