A la découverte du lac d'Aiguebelette, un petit coin de paradis en Savoie

Des quatre plus grands lacs de Savoie, celui d'Aiguebelette est le plus petit, le plus protégé, mais aussi le plus secret. Avec sa couleur vert émeraude, il porte bien son nom, qui signifie "belles petites eaux". Il est également l'un des lacs les plus chauds d'Europe avec une température entre 27 et 28° C en surface. Dominique, Martin et Claire, des passionnés de cet endroit, nous font découvrir leur coin favori.