À la découverte du lac de Nantua et ses grandes histoires

Les grands arbres y plongent leurs racines, les falaises viennent s'y mirer et la ville est à ses pieds. En ce printemps où l'on tourne en rond, le lac de Nantua ressemble à une aire de jeux. On s'y pomponne et on arpente ses rives. En faire le tour ne prend qu'une heure, c'est ici un sport. Au petit matin, il règne un froid de canard sur ce lac d'origine glacière. Peu importe donc la taille du brochet ou le poids du sandre, Philippe et René n'ont d'yeux que pour le spectacle qui les entoure.