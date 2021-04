A la découverte du lac Léman

Entre chaînes de montagne et eau translucide, le Léman incarne une immense cité majestueuse. Le lieu offre un charme discret avec des paysages d'un autre temps et des rives aux recoins paradisiaques, jalousement gardés par les habitants. Gilles Guyon est né et a grandi ici. Comme attiré par des sirènes lacustres, il a cédé à l'appel du lac. Depuis plus de 30 ans, il navigue à bord de ses voiliers sur les eaux bleutées.