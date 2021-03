A la découverte du littoral des Hauts-de-France : entre Bray-Dunes et Gravelines

Notre voyage dans le Nord commence sur la plage de Bray-Dunes, juste à la frontière belge. Le froid du Nord mordille encore un peu les joues des promeneurs mais la lumière est superbe. On peut y patiner, faire de la marche nordique et même retrouver des clés de voiture. Bray-Dunes est réputé pour son cordon dunaire exceptionnel. Un lien entre l'Hexagone et la Belgique, étalé sur 3 000 hectares. Bart Bollengier surveille la dune et organise régulièrement des visites. Il en est tombé amoureux depuis tout petit, grâce à son grand-père.