À la découverte du petit théâtre de Guéret qui va renaître

Grâce à la volonté des habitants et de la maire de Guéret (Creuse), le rideau de scène du petit théâtre se lèvera bientôt. Avant la fermeture, le 31 décembre 1983, c’était un cinéma. D’après Séverine Pateyron, présidente de l’association Masquarades, "il n’a plus rouvert ses portes que pour les Journées du Patrimoine". Le petit théâtre a été construit en 1837, au moment où Guéret se voulait donner des airs de vie parisienne. L’extérieur n’a pas bougé, mais l’intérieur s’abîme. L’association Masquarades se bat alors depuis des années pour réhabiliter ce précieux patrimoine, avec sa salle typique de théâtre à l’italienne, en forme de fer à cheval. Jusqu’en 1930, on y jouait des opérettes et des vaudevilles. On venait y écouter des chansonniers. Pour le restaurer entièrement et le mettre aux normes, il faudrait au moins trois millions d’euros. Marie-Françoise Fournier, maire de Guéret, estime que ce projet est un moyen de redynamiser la ville. Pour les Journées du Patrimoine, le public ne visitera pas l’ensemble du bâtiment, mais il pourra revenir dans la salle où l’attend un spectacle éphémère.



