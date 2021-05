À la découverte du pic d'Ossau dans le Béarn

C'est un pic à deux sommets. Un emblème surnommé "Le Jean-Pierre" par les Béarnais. La légende raconte que ces deux bergers auraient repoussé l'envahisseur, avant qu'une sorcière ne leur jette un sort. Jean, c'est le grand costaud à gauche, et Pierre, le petit à droite. Face à la chaîne des Pyrénées, Jean-Bernard Larrieu et Christian Pedeflous cultivent les vignes de Jurançon. À 400 mètres d'altitude, les rangées sont organisées en terrasse en forme d'amphithéâtre. Cette exposition optimale donne à ce vin son goût sucré.

On retrouve le pic d'Ossau un peu partout, jusque sur le ballon et le maillot de l'équipe de rugby locale. C'est l'emblème de la Section paloise depuis plus de 120 ans. Xavier Lucq entre autres est guide accompagnateur. Il arpente les seuils du pic du Midi depuis son adolescence. Aujourd'hui, pas d'animaux emblématiques des Pyrénées en vue sur les hauteurs, mais de nombreux randonneurs venus prendre un grand bol d'air. Découvrez les lieux les plus impressionnants du pic d'Ossau en images.