À la découverte du village d'Evol dans les Pyrénées-Orientales

Ne vous fiez pas à la tranquillité du village d'Evol. En effet, on peut craindre de croiser une sorcière au détour d'une rue. "On était sorcière de mère en fille. Mais l'autre méthode, c'était de se rouler nu dans des ronces très épineuses. Puis on se relevait et on pouvait aller embêter qui on voulait sous les traits d'un chat ou d'une souris", dévoile Elisabeth Ghelfi, bénévole de l'association "Evol la Médiévale". Si on déclenchait la colère des sorcières, elles étaient capables de déchaîner les éléments. Pour les contrer, les habitants ont spécialement construit un conjurador aux côtés de l'église au Moyen Âge.