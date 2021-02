À la rencontre d'Émilie, jeune agricultrice passionnée

"C’est un métier qu’on ne peut faire que par passion." Emilie Hecquet, 35 ans, est devenue éleveuse après des études d’ingénieur. Énergique, elle travaille du matin au soir et chouchoute ses vaches. "Une vache qui ne fait pas de veau pendant un an, ce n’est pas grave, je ne vais pas la mettre à l’abattoir, elle a le droit à l’erreur." Emilie est une éleveuse qui fait preuve d’humanité avec ses bêtes. Mais pourquoi a-t-elle choisi un métier si contraignant parfois ?

Son travail a aussi une valeur sentimentale. "C’est ici que j’ai passé toute mon enfance. J’ai des souvenirs avec mes grands-parents quand on allait chercher les vaches avec mon petit chien." La ferme de son enfance devient désormais son avenir.

Pour redresser l’exploitation, Emilie a décidé de transformer toute sa production afin de s’assurer un revenu régulier chaque mois. Elle transforme par exemple son blé en pain et en pâtes. Pour cela, elle s’est formée dans une école de boulangerie. "Il y a toujours entre trois et cinq hectares de blé qui étaient semés dans les champs sur la ferme et je me suis dit plutôt que vendre le blé, je vais le transformer sur place." Une activité qui lui demande du temps mais elle ne compte pas ses heures. Elle a même décidé de vendre et de livrer ses produits elle-même en vente directe. Mis à part le côté financier, elle trouve d’autres bienfaits à cette activité. "La vente directe me permet de rencontrer une centaine de personnes chaque semaine même si c’est juste un petit bonjour, je vois du monde."