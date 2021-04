A la rencontre d’un collectionneur de machines agricoles

Motocyclette ou grand vélo, chaud devant ! Benoît Jouclar est un fou du guidon et aussi du volant. Mais, il est surtout fou de belle mécanique et a transformé la ferme familiale en un immense musée où se côtoient des centaines de tracteurs toutes générations, des engins agricoles, des voitures et des vieux tacots. Et quand il klaxonne, c'est pour lancer la visite et là, rien ne l'arrête.