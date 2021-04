À la rencontre d’un collectionneur de mobylettes dans le Calvados

Qu'importe la cylindrée, la devise de Luc Le Gleuher c'est : rire et amitié. "L'esprit de mobylette, c'est d'avoir 60 piges et de se marrer comme un gamin de quatorze ans", déclare-t-il en position de recherche de vitesse sur sa Peugeot 101. Il y a dix ans, Luc a ouvert son musée privé autour de la locomotion. Les amis viennent y bricoler. On y trouve de tout : vélos, mobylettes, motos, voitures, camions... Dans cet ancien atelier de couvreur, Luc a réuni 50 ans de dons et de trouvailles en tout genre. Certains objets ont d'ailleurs une histoire particulière.