À la rencontre d’un collectionneur de voitures anciennes

Quand il parle de ses voitures, Richard Romagny le fait avec des étincelles dans les yeux et une chair de poule très communicative. Sa 205 GTI, une icône rugissante, affiche 88 000 kilomètres au compteur. L'habitacle est si propre qu'on pourrait croire un bolide de Peugeot fraîchement sorti d'usine. Des voitures rutilantes, ce collectionneur passionné en vend 89 au total. La plus âgée date de 1927. Il a parcouru l'Hexagone pendant quinze ans pour chiner ces pépites à quatre roues.

La vente aux enchères de la maison Artcurial va durer un peu plus de deux semaines. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Comptez quand même 10 000 à 60 000 euros pour les modèles devant lesquels on pourrait s'extasier des heures entières. Phares jaunes, pas de ceinture de sécurité, des airbags totalement inconnus du dictionnaire... l'électronique est presque un gros mot. Richard Romagny, un ancien homme d'affaires et pilote de Dakar, vend donc ses bébés. Des voitures qui représentent surtout pour lui tout un art de vivre.