Haut-Languedoc : à la rencontre d'un maître verrier au savoir-faire extraordinaire

À Beaufort (Hérault), Christian Fournié est maître artisan verrier, et un peu magicien. Le rideau tombe sur une plaque de verre, des éclairs, un tour de passe-passe et des motifs apparaissent. Les réglages, les quantités et les techniques de rinçage, tout est gardé secret. Depuis près de 30 ans, il mène l'enquête pour mieux connaître cet art longtemps désuet. Le verre mousseline a fait son apparition en 1836 et les noms de maîtres verriers se sont succédé pendant un siècle. De l'artisanat à l'industrialisation, les procédés ont évolué.