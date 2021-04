La bonne idée : les étonnants paniers en osier d’un retraité du Cantal

LA BONNE IDÉE – André Monreisse a deux passions. Faire de la vannerie et rencontrer ses personnalités préférées. Il crée des paniers en osier uniques à l’effigie des personnes qu’il a envie de croiser et leur offre.

Du rotin, du châtaignier ou du noisetier et beaucoup de temps. André Monreisse passe ses journées dans son atelier à fabriquer des paniers en osier traditionnels à une différence près : il les personnalise en fonction de la personne à qui il souhaite l’offrir. Ancien conducteur de train, André est désormais passionné de ce métier d’art et redouble de patience. "Je vais chercher le bois, a priori, je travaille tout de A à Z et en moyenne, il me faut entre 40 et 50 heures pour réaliser un panier, à raison de deux ou trois paniers par mois", explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Toute l'info sur Le 13h

Pour André, c’est une activité qui le détend. Suivant ses envies et coups de cœurs du moment, il tresse des paniers qu’il offre gratuitement à des voisins, commerçants et amis, juste pour le plaisir. "Le seul intérêt, en fin de compte, ce sont les émotions que ça procure, les rencontres qu’on va faire à travers ça, justement et donc c’est le début de belles histoires", confie-t-il. L’un de ses derniers paniers en date a été offert au propriétaire du château d’Anjony, à 35 kilomètres de chez lui. Personnalisé avec les couleurs du blason de la famille, le panier fait son effet et réjouit les châtelains. "C’est tellement original qu’on a jamais vu ça", affirme le propriétaire du château. "J’ai toujours mon petit succès quand je m’en sers, ça, c'est sûr, les gens sont bluffés", ajoute sa femme.

Le panier de Miss France 2021 l’attend

Faire plaisir, telle est sa motivation. André souhaite par-dessus tout réaliser encore longtemps de belles rencontres amicales et bienveillantes. "C’est un passeport pour moi parce que ça me permet de pousser des portes que je n’aurais jamais poussé autrement, d’oser en plus et de rêver tous les jours de rencontrer des gens incroyables, des gens extraordinaires", déclare-t-il.

Chaque année, il crée près de 30 paniers par an. Sa collection ne cesse de s’agrandir. Cependant, il n’a pas encore rencontré toutes les personnes qu’il aimerait. Déjà d’autres créations sont prêtes comme le panier de Miss France, qu’il espère rencontrer dans l’année. En plus de ces objectifs personnels, André transmet sa passion à des jeunes apprentis-vanniers.

LT