A la rencontre de boulangers passionnés : les secrets du pain Mauricette

En baguette, en demi-portion, et même en sandwich, la fameuse Mauricette d'Alsace se déguste sous toutes les formes et s'accorde très facilement. On peut la farcir et en faire pas mal de chose. Il suffit par exemple de mettre un peu de Tartare sur le dessus, puis de l'avocat tout en salant et poivrant le tout. Pour un autre gourmand, il met généralement de la gruyère, du jambon blanc et du beurre pour concocter son apéro..