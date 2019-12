A la rencontre de Didier Rodriguez, le plus grand bouquiniste du pays

Didier Rodriguez a dans ses réserves plus de sept millions de livres d'occasion, tous classés, référencés et numérotés. Pour conserver ses bouquins, il a transformé une ancienne minoterie de Sablons en une librairie géante. En partant des salles d'exposition, jusqu'aux salles des réserves, les livres s'étalent en six étages, sur 30 kilomètres de rayonnages. Ici, près de 200 livres sont vendus et quittent chaque jour cette tour de Babel pour faire le bonheur de milliers de lecteurs dans le monde.



