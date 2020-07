À la rencontre de Gisèle Coudeville, "barmaid" à Houtkerque

Gisèle Coudeville a retrouvé le sourire. Ses clients sont revenus après plusieurs mois de confinement. Dans son bar, on sent la clameur d'un café comme on n'en fait plus. Avec ses petits yeux bleus pleins de malice et sa gouaille, Gisèle Coudeville représente le symbole du village d'Houtkerque (Nord) au cœur des Flandres. Très généreuse dans ses doses de picon, elle est dotée d'un savoir-faire, hérité de ses parents et ses grands-parents.