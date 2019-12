À la rencontre de Laurent Verwicht, le garagiste de l'espace

LE WE 20H

Le neuvième épisode de Star Wars est sorti mercredi 18 décembre 2019. Il est toujours étonnant de voir des fans prêts à venir aux séances, déguisés en Dark Vador, mais la folie des inconditionnels peut aller beaucoup plus loin. Près de Dunkerque, Laurent Verwicht a entrepris de construire les vaisseaux de la saga. Armature, mise en forme, soudage... Il fait tout seul. Son chef-d'oeuvre, un chasseur X-Wing grandeur nature.



